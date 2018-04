Spaccio a Salerno: pusher sorpreso e arrestato a Pastena, nei guai anche il cliente

E' stato arrestato T. M. salernitano del 1993, per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato controllato in strada, da una pattuglia della sezione Volanti della Questura, in via Martiri Ungheresi, a Pastena, mentre era in compagnia di un suo coetaneo.

La perquisizione

Gli agenti hanno sorpreso il giovane mentre maneggiava una dose di marijuana e mentre aveva indosso una bustina in plastica con altre dosi di stupefacente e la somma di 240 euro in banconote di vario taglio, provento dello spaccio. Pertanto, gli equipaggi delle Volanti hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico del giovane. Presso l’abitazione di T. M. ed in una sua pertinenza adibita a luogo di preparazione per lo stupefacente, sita in Via Schiavone, gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato altre numerosi dosi di droga abilmente nascoste in alcuni arredi della casa e conservate in buste sigillate, per un peso di circa 300 grammi di marijuana e 230 di hashish. È stata anche sequestrata la somma di 3400 euro in banconote di piccolo taglio, guadagno dell’attività di spaccio, nonché un bilancino lettronico di precisione ed uno strumento per il confezionamento di buste in sottovuoto.

L'arresto

F.M. è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: il Magistrato del Pubblico Ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere, in attesa dell’udienza di convalida. Infine, gli agenti hanno segnalato alla locale Prefettura come assuntore di stupefacente, l’altro giovane, tale De N. M., sorpreso durante il controllo mentre faceva uso di stupefacente.