Pusher 18enne incastrato dai Falchi, droga nel casco: un arresto a Salerno

Falchi in azione, ieri pomeriggio, a Salerno: dopo diverse segnalazioni giunte in Questura per una presunta attività di spaccio di droga nella zona tra via Calenda e via Laspro, il personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Sezione “Falchi”, ha effettuato un mirato servizio di appostamento e controllo in zona.

Il blitz

In via De Caro, strada che collega via Calenda con via Laspro, è stato notato un giovane, seduto su una panchina affianco ad una Suzuki, che si guardava intorno con fare sospetto. Immediatamente gli agenti lo hanno fermato ed identificato per S.A., di 18enne incensurato. In seguito al successivo controllo, sono stati trovati all’interno del suo casco, precisamente tra l’imbottitura e la calotta esterna, 9 pezzetti di hashish, avvolti in carta da forno, per un peso complessivo di 12,372 grammi. Inoltre, indosso al giovane, c'erano tre mazzi di chiavi ed, alle domande dei poliziotti, il 18enne aveva detto che uno era della sua attuale abitazione, uno della casa dalla quale stava traslocando, mentre il terzo era di un garage. Sono state effettuate, quindi, delle perquisizioni nei luoghi indicati, all’esito delle quali è stato sequestrato altro hashish per un peso complessivo di 47 grammi, due bilancini elettronici, materiale per il confezionamento delle dosi da spacciare, la somma di circa 5.000 euro e tre fogli riportanti le somme del denaro guadagnato con le cessioni di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è finito ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo previsto stamattina.