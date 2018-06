Controlli della Finanza a Salerno: droga e tabacchi illegali, in 5 nei guai

Intensificati, i controlli della Guardia di Finanza a Salerno. I baschi verdi hanno beccato persone dedite ad attività illecite. In particolare, sono stati fermati un italiano e un cittadino straniero, nei pressi del Lungomare Trieste, perchè sorpresi in possesso di alcuni grammi di “hashish”: entrambi sono stati individuati grazie al fiuto del cane antidroga “Fabry”.

Altri due sorpresi con droga

Altri due salernitani, sono stati individuati in piazza della Concordia in quanto detentori di alcuni grammi di “hashish”. La droga è stata sequestrata ed entrambi sono stati segnalati dai Finanzieri alla Prefettura, per uso illecito di sostanze stupefacenti.

Il sequestro di tabacchi

Infin, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro oltre 9 kg di tabacchi lavorati posti in vendita in un bar di Mercato San Severino in assenza dell’autorizzazione prevista. Il responsabile è stato segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli: per lui, una sanzione amministrativa di oltre 3.000 euro.