Controlli in Costiera Amalfitana: droga e infrazioni al codice della strada

Giro di vite dei Carabinieri in Costiera Amalfitana. A Positano, dopo un incidente stradale, un ventenne originario di Agerola è stato denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Lo scrive Il Vescovado. Dopo i controlli, il ragazzo è risultato positivo a cocaina e cannabis.

Amalfi

I Carabinieri della locale Compagnia hanno controllato nel weekend 190 veicoli e identificato 150 persone. Elevate anche 38 multe per infrazioni al codice della strada e tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente, utilizzata in piccola quantità e per uso personale.