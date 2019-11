Droga a domicilio, tramite Whatsapp: in 8 nei guai

Droga a domicilio: finiscono a processo otto persone. La procura di Nocera Inferiore ha chiesto il giudizio immediato per un’indagine che a luglio scorso, portò alla denuncia di almeno undici persone.

Le accuse

L'accusa per gli 8 indagati è per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Prezioso, per le indagini, il social WhatsApp: i carabinieri registrarono gli accordi e i passaggi per la vendita di cocaina e crack. Quel tipo di chat, infatti, era utile ad eludere le intercettazioni e i controlli dei militari.