Controllo del territorio: attivo il Drone Aurora di "Strade Sicure"

E' partito Drone Aurora, il progetto dell'associazione Strade Sicure, in collaborazione con Telecolore, che, grazie all'utilizzo di un drone professionale dotato di tutte le autorizzazione necessarie, di proprietà di un associato, contribuirà al monitoraggio di alcuni siti segnalati offrendo volontariamente le riprese effettuate ad enti pubblici e forze dell'ordine.

Le caratteristiche

Già in occasione della disgrazia accaduta a Genova il 14 agosto sono stati monitorati i cavalcavia ed i viadotti di Salerno su segnalazione dei cittadini residenti in quei siti, le cui riprese sono a disposizione di tecnici ed enti specifici. "A tutt’oggi - spiegano dall'associazione Strade Sicure - sollecitati dalle segnalazioni di cittadini le riprese in luoghi specifici si susseguono in tema di rifiuti domestici ed industriali che vengono, in alcuni siti comunali e provinciali, conferiti illegalmente, pertanto metteremo ancora una volta a disposizione l’individuazione dei rifiuti abbandonati, il monitoraggio dei luoghi con il Drone sentinella e le verifiche del territorio. Le segnalazioni arrivano quotidianamente, soprattutto da Giovi, il quartiere collinare di Salerno, che è una discarica a cielo aperto. Urgono interventi di bonifica e sanzioni per i trasgressori che abbandonano quotidianamente rifiuti in strada. Il Nucleo Operativo del Comando di Polizia Municipale continua nell’attività di controllo e repressione in materia di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, sulle modalità di conferimento e sul rispetto in genere delle norme sulla raccolta differenziata e noi attraverso questi interventi di prevenzione, monitoraggio e denuncia cerchiamo di sottolineare queste problematiche all’attenzione dell’opinione pubblica e degli enti interessati. Restiamo a disposizione come sempre facciamo con chiunque voglia approfondire quest’attività progettuale" hanno concluso dall'associazione.