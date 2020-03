Covid-19: al via il monitoraggio con i droni del 7° N.E.C. di Pontecagnano

Rafforzati, i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, nell'emergenza Covid-19. Oltre al potenziamento dei servizi straordinari di controllo del territorio con pattuglie finalizzate alla prevenzione dei reati predatori, per garantire il rispetto delle norme anti-contagio”, scendono in campo anche i militari del 7° N.E.C. di Pontecagnano che utilizzeranno le apparecchiature volanti “DRONI”.

Il supporto

In questo modo è più semplice, grazie allo sguardo dall’alto, individuare persone in giro per strade, parchi e zone urbane, per poi verificare con velocità se hanno i requisiti per essere in giro e non nella propria abitazione. In loro ausilio, la pattuglie a terra, pronte per intervenire in caso di necessità.

