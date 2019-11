Due casi di scabbia ad Eboli: visite dermatologiche per alunni e personale scolastico

Due casi di scabbia in altrettante scuole del centro di Eboli: come riporta Il Mattino, i piccoli alunni colpiti dalla scabbia non sarebbero ricoverati in nessuna struttura ospedaliera.

Il caso

Presso le scuole in questione, è stato organizzato, ieri pomeriggio, un incontro con un medico dell’Asl, Pietro Caporale, per informare i genitori sull'accaduto. Predisposte, dunque, per precauzione, visite dermatologiche per i bambini entrati in contatto con le due pazienti, nonchè per le insegnanti ed i collaboratori scolastici. La situazione risulta sotto controllo.