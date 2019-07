Dolcissime e sole: due gattine cercano casa, l'appello

Hanno perso il loro proprietario, venuto purtroppo a mancare, ed ora necessitano di una nuova famiglia disposta ad accudirle e ad amarle: sono Trilly e Kira, due splendide gattine di circa 10 ed 8 anni, sterilizzate.

L'appello

Dolcissime e bellissime, le mice sono abituate a vivere in appartamento, insieme. Chiunque volesse accoglierle, per riempirle di coccole e far sì che ritrovino l'affetto perduto, può telefonare al numero 3298113811 o mandare un messaggio su whatsapp al numero 3401149651.

