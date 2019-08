Brucia la provincia di Salerno: due incendi divampano in poche ore

Torna a bruciare la provincia di Salerno. Due vasti incendi sono divampati, nel pomeriggio di oggi, nella zona sud.

I roghi

Il primo si è verificato su una collina tra Agropoli e Ogliastro Cilento: in fiamme diversi ettari di vegetazione. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco anche attraverso l’invio di un elicottero sul posto. Il secondo rogo è avvenuto ha lambito un canneto tra i territori comunali di Atena Lucana e Sant’Arsenio. Anche in questo caso sono arrivati in loco i caschi rossi che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a spegnere le fiamme evitando che si propagassero ulteriormente.