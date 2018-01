Villammare, la duna è un caso: se ne occuperà il Parlamento

La duna di Villammare è ormai un caso. I cittadini e le associazioni, tra le quali Italia Nostra e WWF, hanno coinvolto il deputato Paolo Tancredi che ha rivolto una interrogazione al Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti. Il problema è noto a tutti: va tutelata la vegetazione psammofila. Lo scorso giugno, il Comune di Comune di Vibonati aveva ricevuto un programma di rinaturazione, lo aveva fatto proprio e adottato attraverso una delibera di Giunta. L'ordinanza sindacale, inoltre, disponeva azioni a salvaguardia del giglio di mare. L'iniziativa non è stata ritenuta sufficiente dai cittadini e la vicenda è finita in Parlamento. La prossima settimana, è in programma anche un sopralluogo dei vigili urbani.