Duplice suicidio a Pagani, la ricostruzione del drammatico accaduto

Una tragedia immane, quella che si è consumata ieri a Pagani, in via Malet. Si è trattato di un duplice suicidio: a distanza di poche ore, sono morte mamma e figlia, per un gesto estremo. La 68enne M.F., paganese, ex infermiera, dopo aver trovato la figlia, U.B., ventiseienne, morta nel suo letto, per una sospetta overdose di farmaci, si è lanciata dal terzo piano del suo appartamento, non reggendo al dolore.

I soccorsi

Sul posto, i carabinieri di Pagani e due ambulanze della Croce Bianca: purtroppo, le due donne, all'arrivo dei soccorsi, erano già prive di vita. Problemi familiari e depressivi affliggevano madre e figlia. Quest'ultima era stata già in cura presso l'ufficio di Igiene Mentale, nonchè protagonista di alcuni atti di autolesionismo. Una storia drammatica: dolore in tutta la comunità.