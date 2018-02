“Negra di m..., torna a casa tua”: 12enne insultata a scuola da un bullo

“Sei una negra di merda, torna al tuo Paese. Picchio te e tua madre se non ve ne andate”. E’ la frase choc rivolta, quasi quotidianamente, nei confronti di una ragazzina di dodici anni davanti alla scuola da parte di un alunno iscritto alla scuola media “Matteo Ripa” di Eboli. La vittima è una compagna di classe, nata in Italia, da padre africano e madre ebolitana.

La storia

La situazione è precipitata sabato. La bimba in lacrime - riporta Il Mattino - è crollata, ha parlato con la madre, le ha raccontato, disperata, le continue ingiurie subite. La mamma ha chiesto un incontro con la dirigente scolastica e con gli insegnanti dell’istituto. La donna è pronta a trasferire la figlia in un’altra scuola. L’alunno razzista è noto a molti. In tanti lo conoscono, lo sentono urlare, ingiuriare anche contro altri bambini di colore. Ma nessuno finora è riuscito a rabbonirlo.