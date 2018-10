Ragazzo vittima dei bulli a scuola: "Tu vai nel bagno delle femmine"

Avrebbero picchiato e umiliato tra i banchi di scuola un loro compagno di classe di 13 anni perché ritenuto omosessuale. Per questo la Procura del tribunale per i minori di Salerno - riporta Il Mattino - ha inviato due avvisi di garanzia ad un 14enne di Campagna e ad un 13enne ebolitano. Questa nuova storia di bullismo è andata avanti per quasi due anni scolastici all’interno di una scuola media di Eboli ed è finita soltanto grazie alla denuncia dei genitori della vittima.

Il caso

Il calvario del 13enne sarebbe cominciato già in prima media quando divenne bersaglio di alcuni suoi compagni di classe ed è terminato solo lo scorso maggio quando la vicenda è finita sul tavolo della Procura minorile. Due lunghissimi anni nel corso dei quali per l’adolescente la scuola si è trasformata in un vero e proprio inferno. Due i compagni di classe che lo avevano preso di mira impedendogli persino di andare nel bagno dei maschi, offendendolo e ingiuriandolo in merito ai suoi presunti gusti sessuali. In un’occasione lo avrebbero persino picchiato sferrandogli un pugno nello stomaco. I due minorenni, assistiti dal proprio legale, nei prossimi giorni dovranno presentarsi davanti al magistrato per l’interrogatorio per fornire la loro versione dei fatti.