Eboli, 55enne muore in casa: cadavere scoperto dopo due giorni

Si sono accorti del suo decesso soltanto questa mattina. A rinvenire il cadavere di C.F, 55 anni, è stato il figlio, che non aveva notizie del padre da più di 24 ore.

Il fatto

L’uomo è stato colto da un improvviso malore che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno disposto il trasferimento della salma presso l’obitorio dell’ospedale, dove il medico legale ha svolto l’esame esterno confermando la morte per cause naturali. I funerali del 55enne, ex muratore, si svolgeranno nella giornata di domani.