Eboli, abusi su tre allieve della squadra di calcio, condanna definitiva per l'ex mister

Diventa definitiva la condanna per un ex allenatore di calcio, accusato di abusi sessuali nei confronti di tre delle sue allieve. I giudici della terza sezione hanno difatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai legali dell’uomo, confermando la sentenza di secondo grado inflitta dai giudici della Corte d’Appello di Salerno, sette anni e sei mesi di reclusione.

Le accuse



L'uomo allenava una squadra di calcio a 5 femminile di Eboli: rispondeva di abusi sessuali aggravati dalla recidiva. Abusi commessi su minorenni: le ragazze - secondo una sentenza ora diventata definitiva - avrebbero subito violenze all'età di 15 anni, in un periodo compreso tra il 2012 e il 2013. L’episodio culminante, che avrebbe convinto le tre a denunciare, avvenne quando una delle tre fu costretta a subire un rapporto completo. L'uomo la stava riaccompagnando a casa dopo una trasferta, quando con la sua auto avrebbe raggiunto un luogo isolato nella zona industriale di Eboli. Secondo la ricostruzione dei fatti, poi confermati in due gradi di giudizio, avrebbe poi spento il motore e le avrebbe tolto con violenza gli indumenti per avere un rapporto sessuale completo.