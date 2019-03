Eboli, accoltella la rivale in amore: nei guai una minorenne

Momenti di tensione e paura, ieri sera, intorno alle ore 20, tra viale Amendola e Piazza della Repubblica ad Eboli, dov’è andata in scena una violenta lite tra due ragazzine minorenni che ha rischiato di sfociare in tragedia.

L'aggressione

Le due giovani si sono incontrate nei pressi di un bar dove, davanti agli occhi di altri ragazzi e dei passanti, hanno iniziato a litigare. I toni, con il trascorrere dei minuti, si sono fatti sempre più accesi. E così una delle due, M.A le sue iniziali, ha cacciato dalla tasca un coltello ferendo al volto la coetanea, G.M. Sembra che alla base dell’alterco e dell’aggressione vi siano motivi di gelosia legati alla contesa per un ragazzino.

I soccorsi

Gli altri presenti hanno telefonato subito ai carabinieri e al 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza che, in pochi minuti, ha trasportato la giovane ferita all’ospedale "Santa Maria della Speranza", dov’è stata prontamente medicata dal personale sanitario. Per lei dieci punti di sutura sulla guancia e un molare rotto. L’altra ragazzina, invece, è stata ascoltata dai vigili urbani, ai quali ha raccontato la sua versione sull’accaduto. Per lei sarà inevitabile una denuncia per lesioni presso il Tribunale dei Minori.