Eboli, consigliera comunale presa a pugni da un pregiudicato

Momenti di tensione, ieri sera, nel centro di Eboli, dove la consigliera comunale Teresa Di Candia è stata colpita al volto da un uomo.

La dinamica

La donna, che si trovava all’interno della scuola guida presso cui lavora, ha visto il suo titolare mentre veniva aggredito da pregiudicato che - riporta La Città - aveva tra le mani una chiave inglese con cui lo ha ferito alla testa. Per questo Di Candia ha tentato di difenderlo ma è stata colpita con un pugno dallo stesso aggressore. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per essere medicati.

Le reazioni

Intanto il capogruppo della lista Mdp-Leu Antonio Conte ha inviato al presidente del consiglio comunale Fausto Vecchio e al sindaco Massimo Cariello una richiesta di convocazione urgente della conferenza dei capigruppo consiliari per “affrontare tale gravissimo fatto”. “Visti ormai gli innumerevoli atti di violenza a danno di diversi cittadini è il momento - scrive su Facebook - che l’amministrazione si muova per arginare tali fenomeni”.