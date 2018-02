Anziano picchiato e rapinato ad Eboli: i ladri gli rubano anche gli animali

Picchiato e derubato in casa ad Eboli. L’ultimo episodio di violenza nei confronti di un anziano di 75 anni si è verificato, nella notte tra lunedì e martedì, al rione Pescara.

La dinamica

I malviventi sono entrati all’interno della sua abitazione mentre dormiva. Nonostante ciò lo hanno colpito alla testa e al torace con un oggetto contundente. Poi, in pochi minuti, hanno portato via telefonini, soldi, vari oggetti e persino gli animali custoditi all’esterno della casa. Per scappare hanno rubato anche l’automobile del pensionato parcheggiata nel cortile. Qualche ora dopo a soccorrerlo sono stati i familiari, che l’hanno trasportato in ospedale. E’ ancora sotto choc. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.