Eboli, finì dietro sbarre ma fu un errore: attende ancora il risarcimento

Finì in carcere da innocente e a distanza di quattro anni dall’assoluzione ancora non ha ricevuto il risarcimento da parte dello Stato.

La storia

E’ la drammatica storia di un 39enne ebolitano che, nel 2011, venne coinvolto in un’operazione antidroga che consentì ai carabinieri di sgominare uno dei sistemi di spaccio che dominava tra il centro storico di Eboli e la Piana alle Stelle. Finì subito in carcere - riporta Il Mattino - ma nel 2015 è stato assolto dai giudici. Ma, per quattro lunghi anni, è stato costretto a stare prima in carcere, poi ai domiciliari e infine sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora. Ma, per quell’errore, non è stato ancora risarcito nonostante il suo legale difensore abbia fatto istanza per riparazione ingiusta detenzione ma, dopo una prima liquidazione, la somma è stata dimezzata ed ora pende un nuovo ricorso in Appello.