Vede i carabinieri e prova a fuggire con la droga: arrestato 28enne ad Eboli

Un pregiudicato marocchino di 28 anni, A.Z le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri ad Eboli. Il giovane, ieri sera, mentre si trovava in località Santa Cecilia, ha cercato di eludere il controllo dei militari dell’Arma, ma è stato prontamente bloccato.

Il blitz

Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di hashish. Non solo. Ma, all’interno della sua abitazione, è stata rinvenuta altra droga e anche un coltello ed altro materiale utile al confezionamento delle dosi. L’ammontare complessivo dell’hashish è di 300 grammi. Dopo le formalità di rito, il marocchino è stato rinchiuso nel carcere di Salerno, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.