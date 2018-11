Non si ferma all’alt dei carabinieri: 31enne scoperto con 10mila euro di cocaina

Un 31enne marocchino è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'inseguimento

Al pregiudicato è stato intimato l’alt ad un posto di blocco, mentre era in sella ad uno scooter, da una gazzella dei carabinieri. Ma ha tentato di scappare per far perdere le sue tracce. E’ nato, quindi, un lungo inseguimento sulla litoranea, che è terminato nei pressi di Campolongo (Eboli). Durante la perquisizione il 31enne è stato trovato in possesso di circa 200 grammi di cocaina e circa 500 euro in contanti. La sostanza stupefacente, del valore di circa 10 mila euro, e le banconote sono state sequestrate, mentre il marocchino è stato rinchiuso nel carcere di Salerno in attesa dell’udienza di convalida.