Torna dalla Spagna per le feste di Natale: arrestato latitante ad Eboli

Voleva festeggiare il Natale con i familiari nonostante fosse ricercato dai carabinieri. E, per questo, un pregiudicato di Eboli, V.G le sue iniziali, è finito in manette dopo una latitanza durata due mesi.

Il blitz

L’uomo - riporta La Città - era fuggito in Spagna lo scorso mese di ottobre dopo aver rapinato un bar situato in Piazza della Repubblica. Riuscì a portare via circa 300 euro ma, poiché era a volto scoperto, venne subito identificato dalle forze dell’ordine grazie alle telecamere di videosorveglianza. Di qui la fuga nella penisola iberica, da dove è tornato nei giorni scorsi con i militari dell’Arma che lo hanno bloccato sull’uscio di casa.