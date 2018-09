Eboli, razzia di furti notturni all'interno delle auto

Hanno rotto i vetri dei finestrini, poi sono entrati all'interno, rubando soldi e oggetti di discreto valore. Ad agire un gruppo di ladri, in piena notte, ad Eboli.

Il raid



I ladri hanno agito a Pezza Paciana, nel rione dove c'è anche la sede dei giudici di pace. Le tre auto danneggiate erano ferme, parcheggiate, in via Apollo XI. Al risveglio, i rispettivi proprietari hanno riscontrato i danni e chiesto l'intervento della polizia municipale. La zona, purtroppo per le vittime dei furti, è sprovvista di sorveglianza. Il sistema è fuori uso da mesi.