Eboli, nuovo caso di "scabbia" in una scuola: vertice al Comune

Nuovo possibile caso di scabbia (il terzo nel giro di pochi mesi) nella città di Eboli. Questa volta ne sarebbe affetto un bambino che frequenta l’istituto comprensivo “Giacinto Romano” che è stato subito sottoposto alle cure mediche del caso. Immediata anche la profilassi per tutte le persone che sono state a contatto con lui negli ultimi giorni.

Il summit

Ieri mattina si è tenuta una riunione al Comune alla presenza del sindaco Cariello, a cui hanno partecipato anche una delegazione dei genitori degli alunni e la dirigente scolastica, per fare il punto della situazione. Il primo cittadino, qualora venisse confermata la diagnosi anche dall’Asl, è pronto a far partire, come lo scorso novembre, la disinfestazione e a disporre l’ordinanza di chiusura momentanea della scuola.