Eboli, bimbo si ferisce: il padre resta bloccato tra le auto

Paura, ieri sera, dove un bambino è rimasto ferito in località Embrice di Eboli. Sembra che il piccolo sia scivolato nei pressi dei laghetti situati nel centro storico.

Il caos

Il padre lo ha subito portato all’interno della auto (Fiat Multipla) per condurlo in ospedale. Soltanto che la sua vettura è rimasta bloccata nella morsa della sosta selvaggia davanti al santuario di San Cosma e Damiano. In quel momento, infatti, era in corso la Santa Messa della domenica. Il bimbo piangeva in continuazione e il padre non sapeva come uscire dall’incresciosa situazione. Soltanto l’intervento dei vigili urbani, che in poco tempo hanno creato un varco, ha consentito all’uomo di condurre il figlio in ospedale. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite.