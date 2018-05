Caduta di calcinacci al Vincenzo Giudice: scende in campo Meetup M5S Eboli

Continuano a susseguirsi reazioni e commenti per l'episodio che si è verificato questa mattina in una classe della Scuola Vincenzo Giudice di Eboli. A scendere in campo, anche Meetup M5S di Eboli: "Da una parte tiriamo un sospiro di sollievo, perché poteva andare peggio augurando una pronta guarigione ai piccoli coinvolti, ma dall’altra chiediamo immediatamente e fermamente all’amministrazione e a tutti gli organi competenti di verificare ed eventualmente mettere in sicurezza tutti gli istituiti di pertinenza Comunale. Contemporaneamente vorremmo capire come è potuto accadere un fatto così inaudito?".

La nota di M5S