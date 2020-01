Choc ad Eboli, cane trovato impiccato con una corda: la denuncia

Nuovo caso di violenza contro gli animali, oggi pomeriggio, in località San Nicola Varco di Eboli. Un passante, infatti, ha trovato due cani: uno morto impiccato con una corda stretta al collo e una zampetta amputata; l’altro vivo per miracolo ma visibilmente maltrattato, sicuramente percosso visti i suoi continui lamenti, e con un orecchio sanguinante. Lui forse è riuscito a scappare ai suoi aguzzini o forse non hanno fatto a tempo a completare l’opera, fatto sta che era pronto per lui un bel cappio ritrovato a terra. Entrambi i cani sprovvisti di microchip, indossavano lo stesso collare, quindi probabilmente avevano un proprietario.

L’appello

A pubblicare le immagini della macabra scoperta la Lega Nazionale del Cane di Salerno che è alla ricerca di testimoni che abbiano assistito ai fatti. “Cerchiamo i responsabili. Chiediamo giustizia per queste povere vittime della crudeltà umana” dicono gli animalisti, che ora procederanno con un esposto e una denuncia contro ignoti presso le autorità locali che hanno già avviato le indagini. Il cagnolino sopravvissuto l’abbiamo chiamato Libero, ora è ospite della Lega del Cane di Salerno e ovviamente cerca adozione.

Da vedere >>> Il video