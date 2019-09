Choc ad Eboli: anziana viveva tra i rifiuti e con un cane morto

Viveva tra i rifiuti e con cane morto in decomposizione. E’ stata una scoperta davvero incresciosa quella fatta all’interno di un appartamento situato a ridosso di via Buozzi, in pieno centro ad Eboli.

Il dramma

Fino a poco tempo fa - riporta Il Mattino - lì ci viveva un’anziana che, però, di recente è stata costretta ad abbandonare la casa dopo l’intimazione di sfratto. E così quando la porta d’ingresso è stata riaperta ci si è trovati di fronte ad un’immagine choccante: cumuli di spazzatura sparsi in ogni angolo della casa e persino la presenza della carcassa di un cane deceduto. I condomini avevano segnalato più l’odore nauseabondo provenire dall’abitazione ed ora sia l'anziana che il proprietario rischiano di essere citati per danni dagli altri residenti.