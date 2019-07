Invasione di cimici ad Eboli, cittadini inferociti e barricati in casa

Un'invasione di cimici costringe i cittadini a barricarsi in casa. La segnalazione viene da Eboli, nel quartiere di Grataglie. Gli abitanti del luogo, ma anche dei lettori di SalernoToday da Eboli, hanno segnalato il problema ai centralini dell’Asl e del comune stesso. Migliaia di insetti stanno infestando le abitazioni degli ebolitani, ma pare che a scovare il motivo dell'invasione si sia riscontrato più di un problema. La zona che desta maggiori preoccupazioni è quella a ridosso di una fabbrica di produzione di uova, presso la quale più volte sarebbero stati segnalati cattivi odori provenienti dalle grosse gabbie dove vengono allevate le galline. Gli insetti si attaccano ai muri, ai mobili e sul bucato, creando notevoli disagi ai residenti, costretti a barricarsi in casa con le finestre e le porte chiuse. L’Asl ha fatto sapere che si occupa di mosche e di zanzare, ma non di cimici, mentre il Comune avrebbe rassicurato - secondo quanto racconta un cittadino - sul fatto che questi insetti sono innocui e non provocano danni alla salute pubblica.

La risposta dell'assessore Emilio Marsala

"Non sono abituato a dare risposte tramite i social, ma mi sento costretto a rispondere a chi sostiene che stiamo facendo uno “scaricabarile” rispetto a questa incresciosa situazione che ha di fatto investito una parte della zona di Grataglie. Il sottoscritto, appena allertato dai residenti, e parlo dello scorso venerdì, si è immediatamente recato sui luoghi e ha effettivamente constatato la presenza di insetti striscianti che infestavano la zona. A tal proposito, si è subito prodigato a contattare “in primis” un esperto in entomologia per individuare il tipo di insetto e successivamente ha allertato l’ASL, quale unica preposta all’attività di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione del territorio. Tale attività è stata anche rafforzata, nella giornata di ieri, dai nostri uffici comunali, con apposita richiesta scritta d’intervento urgente alla stessa ASL. Nell’attesa continuo a monitorare costantemente l’evolversi della situazione e resto a disposizione della cittadinanza per i dovuti chiarimenti. Tanto per dovere nei confronti di tutti".