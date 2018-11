Emozioni, cori da stadio e fuoriprogramma al concerto di Claudio Baglioni al Palasele

Grandi emozioni, nostalgia e tanto calore umano, sabato sera, all’interno del “Palasele” di Eboli, dov’è andato in scena il concerto “Al centro Tour” di Claudio Baglioni, che verrà replicato anche stasera.

Il concerto

In tanti, giunti anche da fuori provincia, non sono voluti mancare all’appuntamento con il cantante romano che, nel corso della sua carriera, ha venduto oltre 60 milioni di dischi. Un’occasione unica per ripercorrere 50 anni di indimenticabili successi, dagli esordi nel 1968 fino ai giorni d’oggi. Ai 4 angoli del palco si sono posizionati i 21 musicisti polistrumentisti che, grazie alla presenza di fiati e archi, permettono alle canzoni di avere arrangiamenti nuovi e straordinari. Straordinari anche i ballerini che hanno composto la coreografia.

I due fuoriprogramma

Non sono mancate le curiosità in occasione del concerto. Poco prima di salire sul palco, infatti, Baglioni è rimasto bloccato per circa mezz’ora all’interno del bagno del Palasele per colpa di una porta senza maniglia. Il suo staff, resosi conto dell’accaduto, ha chiamato i tecnici che hanno dovuto smontare il manico di un’altra porta, valutare la compatibilità e inserire la nuova leva per farlo uscire. Ma non finisce qui, perché durante la sua esibizione una donna è salita improvvisamente sul palco ma è stata prontamente bloccata dalla Security. Lei, spaventata, ha subito fatto capire di non avere cattive intenzioni ma di volere semplicemente abbracciare il cantante romano. Insomma, quella di ieri è stata davvero unica e per tanti indimenticabile.