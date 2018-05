Eboli, docente aggredito a scuola dal padre di un alunno

Tensione, questa mattina, all’interno della scuola “Pietro da Eboli” dove un docente è stato aggredito dal padre di un alunno.

Il fatto

Il professore, che insegna educazione tecnica, ha sporto denuncia ai carabinieri dopo essersi recato in ospedale per farsi medicare dal personale sanitario. Alla base del gesto - riporta La Città - ci sarebbe una lite tra due alunni, tra cui il figlio dell'aggressore, “sedata” nelle scorse settimane proprio dall'insegnante - secondo il genitore - di aver usato “maniere forti” per dividere i ragazzini e porre fine allo scontro fisico.