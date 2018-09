Eboli, si ferisce alla gamba con la cassetta della frutta: muore anziana

Si taglia una gamba con una cassetta della frutta: muore di tetano dopo 45 giorni di ricovero. La vittima – riporta Il Mattino – è un’anziana ottantenne di Eboli.

Il dramma

La donna stava lavorando nel suo orto quando, improvvisamente, si è ferita. Inizialmente si è disinfettata la ferita da sola in casa. Soltanto che dopo quindici giorni sono comparsi i problemi di salute. La pensionata deglutiva male e accusava contrazioni al viso. Per questo è stata accompagnata subito all’ospedale “Maria Santissima Addolorata”. Al pronto soccorso i medici hanno iniziato gli accertamenti di rito. Le analisi e le verifiche si sono imbattute in un dato ricorrente: la contrazione mascellare. Un dettaglio importante, era la chiave clinica del caso. Chiarita la malattia, era tetano, i sanitari hanno avviato la cura. Di qui la corsa contro il tempo per cercare un siero antitetanico tra ospedali e distretti dell’Asl di Salerno. La cura è iniziata. Dopo un mese di ricovero nel reparto di “Rianimazione”, però, l’anziana è deceduta.