Sorpresi in auto con droga e pugnale: arrestati due giovani ad Eboli

Due ragazzi di 22 e 23 anni, M.M e B.F., residenti a Campagna, sono stati arrestati, nel pomeriggio, ad Eboli.

I controlli

I due sono stati bloccati da una gazzella dei carabinieri mentre erano a bordo di un’automobile, in cui erano nascosti 100 grammi di hashish e anche un pugnale. Non solo. Ma, subito dopo, nel corso di una perquisizione all’interno dell’abitazione do B.F, i militari dell'Arma hanno scovato altri due coltelli (utilizzati probabilmenti per il taglio e la riduzione in dosi della droga) ed altra quantità di hashish. Tutta la merce è stata posta sotto sequestro, mentre i due giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo che si terrà domani al Tribunale di Salerno.