Sorpreso a rubare le mance dei clienti in un bar di Eboli: denunciato

E’ stato fermato l’uomo, originario della provincia di Modena, che, da tempo, entrava nei bar per rubare le mance dei clienti. Ieri, però, è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Il caso

L’ultimo episodio si è verificato in un bar del centro, nei pressi di Piazza della Repubblica, dove l’uomo si era recato per giocare ai videopoker. Poi si è alzato per chiedere un caffè al bancone e in pochi secondi ha rubato il contenitore della mance: lo ha svuotato su un tavolino situato nel laboratorio del locale e poi è fuggito. Il furto, però, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito di rintracciarlo e di deferirlo all’Autorità Giudiziaria. Furti simili si erano registrati, nei giorni scorsi, a Battipaglia e Pontecagnano.