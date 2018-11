Rompe il finestrino di un' auto per compiere un furto: arrestato 27enne ad Eboli

Un ragazzo di 27 anni, A.D.N le sue iniziali, è stato arrestato per furto aggravato con violenza sulle cose.

Le indagini

Il giovane è stato fermato dai carabinieri nei pressi della stazione ferroviaria, pochi minuti dopo che aveva rotto il finestrino posteriore di un’automobile parcheggiata per rubare alcuni oggetti personali della proprietaria. Ad incastrarlo sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale, grazie alle quali si è potuto ricostruire l’accaduto. Il 27enne, quindi, è stato identificato e condotto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.