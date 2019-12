Rubano il presepe di una defunta ad Eboli: l'appello ai ladri della figlia

Ladri in azione ad Eboli dove, nella notte tra domenica e lunedì, hanno rubato gran parte del presepe allestito in via Santa Croce. Gli unici elementi rimasti sono i buoi e i personaggi raffiguranti Maria e Giuseppe.

La denuncia

A denunciarlo, sui social network, è una residente: “Tenevo a quel presepe perché era di mia madre che purtroppo ci ha lasciato lo scorso anno e volevo dire alle mamme, alle mogli o alle fidanzate che si ritroveranno in casa un presepe non loro, che possono anche utilizzarlo per Natale, ma dato che è di mia madre potreste anche rimetterlo al suo posto finite le festività, tanto sapete dove si trovava”. Un appello accorato a chi ha voluto compiere un vile gesto alla vigilia proprio delle festività natalizie.