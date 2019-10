Furto sacrilego nel cimitero di Eboli: la denuncia di una madre

Nuovo furto sacrilego all’interno del cimitero di Eboli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri ignoti hanno portato via una statua di bronzo posizionata sulla tomba di una ragazza deceduta un po’ di tempo fa.

Il furto

A fare l’amara scoperta sono stati i familiari che, amareggiati per l’accaduto, si sono rivolti agli uomini dell’Arma con la speranza di riuscire a ritrovarla. La madre ha raccontato tutto sul gruppo Facebook "Sei di Eboli se.": " Questo è quello che rimane di una statua in bronzo sulla tomba di mia figlia. Un ringraziamento a chi dovrebbe controllare tutta l'area del cimitero di Eboli". Non è la prima volta che si verificano episodi del genere. L’auspicio è che, come più volte chiesto dagli ebolitani, vengano rafforzati i controlli, magari con l’installazione di telecamere di videosorveglianza, soprattutto durante le ore notturne.