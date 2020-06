Giovane preso a coltellate ad Eboli: è caccia all'aggressore

Paura, nella tarda serata di ieri, ad Eboli, dove - riporta La Città - un ragazzo è aggredito con tre coltellate mentre si trovava in via Vittorio Veneto da un uomo che si è dato alla fuga. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che – secondo una prima ricostruzione – sarebbero stati a loro volta aggrediti ed una donna, la quale avrebbe assistito all'aggressione ed avrebbe cercato di impedire l’intervento dei soccorritori.

Le indagini

Tempestivo l’intervento dei carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed ora sono sulle tracce dell’aggressore. La vittima, che ha riportato anche una ferita al torace, è ricoverato all’ospedale di Eboli, ma le sue condizioni di salute non sono gravi. Un’altra persona presente in via Vittorio Veneto è stata trasportata al nosocomio di Battipaglia.