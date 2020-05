Eboli, giovane precipita nel dirupo: salvato dai vigili del fuoco

Paura, ieri pomeriggio, ad Eboli, dove un ragazzo ucraino è improvvisamente precipitato in un dirupo. Il giovane si trovava in località San Donato quando, per cause in corso di accertamento, è scivolato nel vuoto.

I soccorsi

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che sentivano la sua voce in lontananza. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a raggiungere il luogo impervio. Subito dopo, il malcapitato è stato elitrasportato in ospedale per le lesioni riportate sul corpo. Le sue condizioni di salute, comunque, non sarebbero gravi.