Gommone alla deriva a largo di Eboli: due uomini salvati dalla Guardia Costiera

Momenti di tensione, oggi pomeriggio, a largo di Eboli, dove la Guardia Costiera di Salerno ha soccorso due persone a bordo di un gommone alla deriva nelle acque antistanti il litorale.

L’operazione

La chiamata di soccorso è arrivata tramite il numero 1530, attivo ogni giorno, 24 ore su 24, in tutto il territorio nazionale per richiedere aiuto o segnalare emergenze in mare. La telefonata è stata effettuata da un cittadino che segnalava la presenza di due uomini a bordo di un gommone di circa due metri privo di motore e con un solo remo, ingovernabile a causa delle avverse condizioni meteomarine. Immediatamente, la motovedetta della Guardia Costiera è stata giunta sul posto mettendo in salvo i due malcapitati, spaventati ma in buono stato di salute, i quali, successivamente, sono stati trasportarli al Molo Manfredi del porto di Salerno.