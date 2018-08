Eboli, bombola del gas va a fuoco in un campeggio: due giovani ustionati

Tragedia sfiorata, questa mattina, in un campeggio situato in località Sant’Antonio ad Eboli, dove una bombola di gas ha preso fuoco improvvisamente ustionando due giovani.

I soccorsi

Una cinquantina di ragazzi, giunti da diversi comuni della Campania per seguire il “Disorder Festival”, si erano accampati in un’area verde per trascorrere la notte. In mattinata, però, hanno attivato una bombola accorgendosi troppo tardi che era difettosa. E così le fiamme divampate in pochi secondi hanno ustionato alle gambe due giovani. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, mentre i sanitari del 118 hanno soccorso i due feriti.