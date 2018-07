Eboli, incendio doloso dentro le serre: guardia giurata evita il peggio

Paura, la scorsa notte (ore 1.30), in via Arenosola in località Campolongo ad Eboli dove un incendio è divampato all’interno delle serre fronte strada dell’azienda floricola “Malafronte Francesco”.

La dinamica

Ad accorgersi delle fiamme è stata una guardia giurata dell’istituto di vigilanza “La Torre”, che si è recata subito dentro l’impresa per rendersi conto dell’entità del rogo, avvisando subito la centrale operativa, che ha provveduto ad allertare i vigili del fuoco. Nel frattempo, per non far aumentare l’incendio, la guardia giurata ha preso un estintore datogli in dotazione nella macchina di servizio ed ha iniziato da solo l’operazione di spegnimento che è riuscito a concludere prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso utilizzando anche altri due estintori presenti nelle serre.

Subito dopo è giunta anche un’ambulanza del 118, allertata sempre dalla centrale operativa, richiesta direttamente dalla guardia giurata perché aveva bisogno di un pò di ossigeno, e i titolari dell’azienda. Prima dell’arrivo dei carabinieri sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco per un sopralluogo. Lungo le serre incendiate è stata notata una tanica in plastica di colore bianco di 5 litri dalla quale fuoriusciva un forte odore di sostanza infiammabile, presumibilmente benzina. Si è trattato, dunque, di un incendio doloso.