Paura ad Eboli, incendio nell'impianto di compostaggio sequestrato dal Noe

A distanza di quattro giorni dal sequestro, da parte del Noe di Salerno, un incendio si è verificato all’interno dell’impianto di compostaggio di Eboli. Le fiamme sono divampate in cima ad un cumulo di rifiuti collocati in uno dei magazzini di stoccaggio in attesa della lavorazione.

L'intervento

A dare l’allarme è stato il custode. E così sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, nel giro di 60 minuti, sono riusciti a domare il rogo. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che, al momento, escludono la natura dolosa dell’incendio. Si tratterebbe di un’autocombustione a seguito dei gas che vengono generali dagli stessi rifiuti.