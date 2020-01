Incendio in un negozio del "Cilento Outlet Village": paura tra i clienti

Paura, oggi pomeriggio all’interno del “Cilento Outlet Village” di Eboli, dov’è divampato un incendio all’interno di un negozio di oggettistica per la casa situato all’interno del noto centro commerciale. Il fumo ha spaventato i dipendenti dell’esercizio commerciale, che hanno cercato di spegnere le fiamme, e anche le persone che passeggiavano tra i negozi dello shopping.

L'intervento

E’ stato necessario dell’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non risultano feriti. Da quantificare i danni all’attività commerciale. Sono in corso le indagini per risalire all’origine del rogo.