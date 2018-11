Esplode un televisore, casa avvolta dalle fiamme ad Eboli: uomo intossicato

Tragedia sfiorata, ieri sera, in via Lenin ad Eboli, dove un televisore è esploso all’interno di un’abitazione provocando un incendio. Il forte boato e il fumo nero hanno spaventato e non poco gli abitanti della casa, che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco, i quali, in poco tempo sono giunti sul posto per domare le fiamme. I sanitari del 118, infatti, hanno preso in curo un uomo che avevano respirato il fumo acre. Fortunatamente nessuno dei presenti ha riportato gravi ferite.