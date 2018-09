Eboli, perde il controllo dell'auto e va a sbattere: un'anziana in rianimazione

Incidente in autostrada, il conducente perde il controllo dell'auto e finisce contro le barriere di protezione. La donna che era con lui, la suocera, è stata trasferita d'urgenza in ospedale. Ora è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva a Eboli. Ha 80 anni

L'incidente

L'episodio si è consumato oggi pomeriggio, intorno alle 17, lungo la corsia sud dell'A2 tra Eboli e Campagna. Una famiglia di Roccagloriosa stava tornando a casa, nella zona sud della provincia di Salerno. Il genero alla guida ha perso il controllo dell'auto, provocando contusioni lievi agli altri parenti in macchina e causando il ricovero della suocera. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Eboli. Dalle analisi di laboratorio il conducente é risultato essere sobrio.