Eboli, mistero sulla morte di uno straniero: salma sequestrata

Mistero ad Eboli per la morte di un cittadino magrebino di 59 anni avvenuta due settimane fa. L’uomo, che viveva in città da anni, venne trovato a terra davanti alla sua abitazione con una grave commozione cerebrale che, purtroppo, gli è costata la vita. Soltanto che, a distanza di quindici giorni, ancora non è stato chiarito se quella lesione alla testa fosse stata provocata da una caduta accidentale o da una aggressione.

Lo stop ai funerali

La famiglia - riporta La Città - ha organizzato le esequie nei limiti imposti dalle normative anti-Coronavirus. E così sabato mattina è stata celebrata la benedizione della salma. Ma, pochi minuti prima della sepoltura, sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato la tumulazione facendo riportare il cadavere presso l’obitorio dell’ospedale poiché è in corso un’indagine per fare luce sulla natura della lesione alla fronte dell’italo-africano che sarà chiarita dall’autopsia.