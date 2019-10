Tentato furto in un'azienda ad Eboli: banditi incappucciati costretti a fuggire

Ladri in azione, domenica sera, intorno alle 23, ad Eboli. Nel mirino, ancora una volta, lo stabilimento “Italy Auto Parts” situata in via Chiuso del Bosco, specializzato nel commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli.

La fuga

Tre i malviventi incappucciati che hanno cercato di mettere a segno il colpo. Ma il tempestivo intervento della guardia Salvatore Vergati dell’istituto di vigilanza Ivri e di un suo collega ha costretto i banditi a fuggire.