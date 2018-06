Eboli, partono i lavori di smantellamento dell’amianto nell’ex Apoff

Iter completato, parte lo smantellamento dei pannelli in amianto sollecitato dall’Amministrazione comunale di Eboli sul territorio cittadino.

I dettagli

L’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha infatti aggiudicato la gara pubblica per attivare la bonifica dell'ex Apoff, l’area a ridosso della Strada Statale 18, che ora sarà liberata dalla presenza dell’amianto. Si tratta dell’ex complesso industriale Appoff, confiscato ad un imprenditore colluso con la malavita organizzata. Non solo gara è stata aggiudicata, ma i lavori sono prossimi a partire, l’inizio dell’intervento è previsto già entro l'estate, dopo l’autorizzazione che si attende dalla Prefettura di Salerno.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Massimo Cariello: “Con l’aggiudicazione di questa gara realizziamo un obiettivo importantissimo, sia in termini di legalità, sia anche in termini di salute pubblica dei cittadini. E’ stato un lungo lavoro, portato a termine con tenacia e con il contributo di chi ha, con noi, creduto nell’azione di bonifica”. Il primo cittadino ricorda anche chi, nel tempo, ha contribuito a raggiungere il traguardo: “Voglio ringraziare il comitato Togliamoci l’amianto dalla testa di Eboli, per la puntuale ed incisiva azione di pungolo che ha avuto e per il supporto dato alla struttura comunale. Un ringraziamento particolare a chi opera presso lo sportello amianto del Comune di Eboli, uno spazio, anche online, che abbiamo messo a disposizione dei cittadini e di quanti vorranno e potranno contribuire alla bonifica di aree e strutture che presentano profili in amianto che mettono a rischio la salute. Tutto comunque è stato possibile grazie all'intenso lavoro dell'assessore Ennio Ginetti, che sarà ora portato avanti dal nuovo assessore all’ambiente, Emilio Masala”.